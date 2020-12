Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In altre zone sotto la tutela della Custodia di Terra Santa gli aiuti servono per affrontare forme di povertà legate alla perdita di lavoro. In questo contesto un grande impegno è quello portato avanti nell’Isola di Rodi dove sono almeno 400 i poveri che settimanalmente ricevono il pacco alimentare. Al lavoro per la popolazione locale si aggiunge quello a favore dei migranti che transitano per l’Isola che spesso, “sono in condizioni penose”. Come osserva Patton, la prima missione della Custodia di Terra Santa è “legata alla cura alla tutela dei luoghi santi quindi al vivere e al pregare nei luoghi santi e alla cura pastorale delle comunità di rito latino che ci sono affidate, sia locali che di lavoratori migranti stranieri nei vari Paesi in cui ci troviamo ad operare”. Padre Patton conclude sottolineando che “la situazione attuale non deve spegnere Natale, il cui messaggio è accogliere nel bambino Gesù il nostro Salvatore”. (Res)