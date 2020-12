Business news: Spagna, Mercadona prima azienda nel 2019, Repsol quella con il fatturato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda del settore della distribuzione spagnola Mercadona è stata la prima in Spagna nel 2019. È quanto emerge dalla graduatoria pubblicata annualmente da “El Mundo” con il contributo della società di consulenza D&B sulle imprese che hanno ottenuto i risultati migliori in Spagna. La catena di supermercati ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 23 miliardi di euro. La società Juan Roig è anche la società del comparto non finanziario che genera più occupazione: lo scorso anno, 95.142 persone hanno lavorato per Mercadona. Solo Repsol Petroleo – l’azienda energetica al secondo posto della graduatoria – ha superato quota 20 mila, con 21.270. Inditex, il colosso tessile di Amancio Ortega, resta ferma a 16.692 lavoratori, ma il dato riflette solo i dipendenti in ambito nazionale: se si tenesse conto dell’attività internazionale, infatti, la multinazionale galiziana sarebbe al primo posto con 100 mila dipendenti. (segue) (Spm)