Covid: Regione Lazio, tutto pronto a Spallanzani per vaccino, sopralluogo zona stoccaggio

- All'istituto Spallanzani di Roma è tutto pronto per l'arrivo delle dosi di vaccino anti-Covid. Stamattina è stato effettuato un sopralluogo nella zona di stoccaggio dei vaccini anti Covid-19. Lo rende noto in un video messaggio l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La macchina è pronta per l'avvio nel Lazio della somministrazione dei vaccini. Tutto funziona perfettamente e siamo in attesa dell'arrivo dei vaccini", conclude.(Rer)