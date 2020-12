Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Medio Oriente dove la pandemia di Covid-19 ha aggravato crisi pre-esistenti dovute a conflitti armati, divisioni settarie e a una cronica mancanza di sviluppo e lavoro, il Natale del 2020 resta un “messaggio di speranza” per una popolazione rassegnata e delusa rispetto anche dall’atteggiamento dei Paesi occidentali. È quanto afferma ad “Agenzia Nova” il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, commentando la situazione e le attese della regione in questo Natale 2020 proiettate verso un 2021 che vede una serie di appuntamenti epocali, come il viaggio di papa Francesco in Iraq previsto dal 5 all'8 marzo. Una visita storica, perché Bergoglio sarà il primo pontefice a mettere piede sulla terra di Abramo. (segue) (Res)