Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (3)

- Anche il Libano risente di una situazione analoga non per la guerra ma per le conseguenze del conflitto nella vicina Siria con quasi 2 milioni di rifugiati, una crisi economica devastante culminata con la richiesta di bancarotta da parte dello Stato, una instabilità interna dovuta alla fragilità degli equilibri tra le varie componenti politiche e religiose. “Anche in Libano l’attesa del Natale è un’attesa religiosa, ma sul piano umano vi è un sottofondo di amarezza, stanchezza, frustrazione e delusione, perché molti cristiani del Medio Oriente aspettavano chissà quali aiuti da parte dell’Occidente, sia sul piano economico ma anche politico per uscire da situazioni che durano da anni”, osserva padre Patton. “Di fronte a queste situazioni, il Natale perde tutti quegli aspetti legati al consumismo e resta solo la dimensione religiosa, solo l’annuncio cristiano e il desiderio di poter tener viva in qualche modo la speranza”, aggiunge. (segue) (Res)