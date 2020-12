Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Custode di Terra Santa ha osservato che con la visita ad Abu Dhabi, il Papa ha compiuto un gesto di distensione nei confronti dell’Islam sunnita e andando in Iraq, dove la maggioranza della popolazione è sciita, il gesto diviene una distensione anche verso l’altra grande componente della tradizione islamica. “Questo è utile per tutto il Medio Oriente”, ha sottolineato padre Patton. Il Custode di Terra Santa osserva che nella regione caratterizzata da Paesi a maggioranza musulmana spesso con governi non democratici, quello che i cristiani soffrono è trovarsi “compressi” tra il cercare la protezione di regimi autoritari o dover subire la violenza di regimi radicali. Proprio di fronte a questa sfida, il viaggio del Papa segna una speranza con uno sguardo nel lungo periodo che potrebbe portare ad un cambiamento dei processi in corso nella regione in modo che i cristiani possano sentirsi sicuri anche all’interno delle società mediorientali. (segue) (Res)