Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (7)

- In una regione storicamente frammentata e foriera di conflitti, tra tutti quello israelo-palestinese, i processi di normalizzazione delle relazioni con lo Stato ebraico avviati da Emirati, Bahrein, Sudan e Marocco rappresentano una novità epocale. “Sicuramente dalla componente palestinese vengono recepiti come un qualcosa che va ad intaccare la loro aspettativa di poter costruire uno Stato. Riducono quello che è il peso della questione palestinese all’interno del più ampio dossier sul Medio Oriente. Ritengo però che tutti gli accordi di pace siano utili”, ammette il Custode di Terra Santa che cita in merito anche il parere positivo espresso dal segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, l’arcivescovo, Paul Richard Gallagher. “Personalmente ritengo che se progressivamente si riuscirà a fare ancora altri di questi accordi si potrà contribuire a stabilizzare la regione mediorientale e quindi a portare avanti un percorso di pace. Sappiano che nel corso del tempo gli attori protagonisti cambiano e possono cambiare anche i contenuti stessi degli accordi”, osserva Patton, secondo cui un domani le intese potrebbero essere favorevoli ai palestinesi anziché a scapito della loro causa. “Chiaramente occorre osservare l’evoluzione concreta dei fatti”, aggiunge. (segue) (Res)