- Sarà un 25 dicembre in casa a Roma anche per Carlo Calenda, insieme alla moglie e ai tre figli. Il candidato di Azione i giorni immediatamente precedenti al natale li ha dedicati a un giro tra le periferie, da Torre Spaccata a Torre Maura, da Torre Angela a Tor Bella Monaca. E per il 2021 sogna che "Roma, dov'è nata la cultura occidentale, possa tornare nel novero delle grandi Capitali europee". (segue) (Rer)