Natale: a Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata in famiglia anche per Vittorio Sgarbi, che già normalmente trascorre le festività natalizie in modo molto riservato. Dal 27 dicembre, però, il candidato a sindaco tornerà a girare, Roma e l'Italia, per partecipare a una serie di confronti, tra cui diversi appuntamenti di respiro nazionale, sul rilancio delle imprese e delle attività turistiche e culturali. Guardando al prossimo natale il candidato a sindaco spera "che Roma possa avere un nuovo Rinascimento, a partire dalla cultura e dalla conoscenza, facendo da traino a tutto il Paese. La speranza è che l'Italia e Roma si riapproprino dello splendore artistico che meritano". (segue) (Rer)