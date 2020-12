Covid: nel Lazio impianti sciistici chiusi ma voglia di montagna, gestori a lavoro su riapertura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Campo Staffi, nel comune di Filettino, non c'è molto ottimismo sulla possibilità di tornare a sciare. Il 30 dicembre scadono i termini per partecipare al bando di gara per la gestione degli impianti di risalita ma, dato il periodo poco felice e la prospettiva di non riuscire, quest'anno, a coprire i costi di gestione, probabilmente andrà deserto. "In quel caso siamo pronti ad un affidamento diretto per una gestione pubblico privata degli impianti" dichiara il sindaco di Filettino Gianni Taurisano. Ma in quel caso si perderanno almeno altri 15 giorni accorciando ancora di più la stagione. "A carico del Comune ci sarebbe il direttore di esercizio e il caposervizio oltre agli impianti che sono comunque funzionanti e revisionati, al privato la gestione tecnica e la decina di persone necessarie per farli funzionare. Non riaprire le piste sarebbe una beffa tremenda perché la neve c'è, ma mancherebbe il gestore". A Filettino, secondo il sindaco, si paga la mancanza di prospettive. "Pensare a Campo Staffi solamente come impianto sciistico è un peccato mortale. Bisognerebbe pensare a investimenti che rendano questa montagna, che è un paradiso naturalistico, fruibile ai turisti per tutto l'anno. Gli impianti sono omologati solo per le salite e non per le discese. Le seggiole non prevedono ganci per portare su le biciclette e permettere la pratica delle discese con mountain bike. Manca l'acqua per l'impianto di innevamento, la fonte più vicina agli impianti è a un dislivello di mille metri e per fare acquedotto ci servono 3 milioni di euro. Da un progetto che abbiamo fatto fare dall'ingegner Grassi per rilanciare Campo Staffi servono dai 7 ai 13 milioni di euro. Una cifra impossibile per il nostro comune. Puntiamo però a realizzare un rifugio a Valle Manuela che possa essere punto di ristoro per turisti invernali che estivi". (segue) (Rer)