Covid: nel Lazio impianti sciistici chiusi ma voglia di montagna, gestori a lavoro su riapertura (4)

- Al Terminillo si guarda non tanto alla data del 7 gennaio quando sarà possibile far ripartire i quattro impianti di risalita, quanto al 31 dicembre, data entro la quale "Zingaretti ha assicurato che la Regione Lazio si esprimerà sul progetto da 20 milioni di euro per il rilancio del comprensorio sciistico del Terminillo, fermo ormai da 12 anni". Lo dichiara ad Agenzia Nova il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi. "Di neve ce n'è in abbondanza e il 7 gennaio si riparte, stando alle norme attuali, con la gestione dei quattro impianti affidata alla Società funivie del Terminillo le cui concessioni sono scadute ad eccezione di una che scadrà il prossimo anno. Si andrà però avanti per proroga". Poi la gestione andrà a nuova gara. Intanto però si aspetta "un regalo di Natale dalla Regione - dice il vice sindaco -. Se sarà positiva la risposta così come noi ci aspettiamo, si permetterà di far partire il progetto 'Terminillo stazione montana 2' che non punta solamente sugli impianti sciistici ma alla montagna a 360 gradi che per il reatino è un segmento turismo importantissimo. Il progetto prevede l'interramento degli elettrodotti, finanzia dismissioni vecchi impianti sciistici molto impattanti dal punto di vista naturalistico, raccolte di acqua per l'innevamento artificiale, aree sosta, tutto per rendere fruibile la montagna del Lazio". Il progetto era stato bloccato in regione nel 2016 perché considerato troppo impattante dal punto di vista ambientale. "Negli anni successivi è stato rivisto e questa volta crediamo che non ci siano ragioni perché trovi nuovi ostacoli". (Rer)