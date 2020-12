Università: appello dei docenti italiani, didattica torni in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pietro Ciarlo, 69 anni, decano dei docenti dell’Università di Cagliari, prorettore uscente con delega alla semplificazione e all’innovazione amministrativa dell’Ateneo del capoluogo sardo, l’Università del futuro deve tornare a valorizzare il rapporto personale fra studenti e docenti e fra gli studenti, elemento indispensabile per una corretta azione formativa, ma anche sviluppare le possibilità concesse dalla tecnologia, come le lezioni a distanza”. Le lezioni digitali, però, rischiano di far perdere altri elementi importanti dell’esperienza universitaria: “Nell’esperienza che abbiamo fatto in quest’anno, purtroppo ì, manca il rapporto personale docente-studente: ad esempio, ho difficoltà a capire gli umori dell’aula, quando i miei studenti sono stanchi, quando sono diventato noioso, quando eccedo in divagazioni: mi preme però sottolineare che il vuoto maggiore è però creato dalla mancanza di contatto fra gli studenti, un aspetto che definirei drammatico, manca la vita sociale, il rapporto fra gli studenti”. La presenza fisica degli studenti, secondo il professore, è dunque “indispensabile all’istituzione universitaria. Quanto agli esami, farli online non è molto diverso per noi e per i ragazzi” ma di certo l’esperienza di vivere nella città sede dell’Ateneo è una cosa importantissima e formativa per chi viene da un paese, magari dell’interno della Sardegna”. (segue) (Rin)