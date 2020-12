Venezuela: le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi due anni dalla sua proclamazione come presidente ad interim, il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò non è riuscito a ottenere l’auspicato cambio di governo in Venezuela, dove alla prolungata crisi economica si è ora aggiunta quella legata alla pandemia nel nuovo coronavirus, colpendo un paese già stremato. Lo stallo sta erodendo il consenso del presidente dell’Assemblea nazionale nell’opinione pubblica e rischia di mettere in discussione la sua leadership tra le fila dell’opposizione a Nicolas Maduro, con ricadute ancora non prevedibili a livello internazionale.Con il passare del tempo la battaglia si fa peraltro sempre più complicata. Senza mai aver perso il sostegno fondamentale delle Forze armate, Maduro continua infatti a dettare i tempi della politica nazionale: nonostante le proteste dell’opposizione, l’incedere dell’emergenza pandemica e la pressione internazionale le elezioni parlamentari del 6 dicembre non sono state rimandate. È vero che la partecipazione al voto è stata bassissima, il 30,5 per cento degli aventi diritto, ma disertando l’appuntamento, le opposizioni hanno consegnato ai “chavisti” il controllo dell’ultimo organo istituzionale a loro intestato. Ed era proprio sulla presidenza dell’Aula, in una interpretazione della Carta contestata dal governo, che Guaidò basava la rivendicazione di un “governo ad interim” disegnato per portare il paese a nuove elezioni.Per tenere in vita un governo alternativo, che comunque continua a godere del sostegno di una cinquantina di paesi, le opposizioni devono stringere i tempi: il 5 gennaio si insedia il nuovo parlamento a maggioranza socialista. Sabato 26 dicembre si voterà in via definitiva il rinnovo dello “Statuto di transizione”, lo strumento che già una volta l’Assemblea aveva votato per estendere oltre i limiti temporali previsti dalla Costituzione il mandato del governo ad interim. Stavolta però si tratta di tenere in vita un’Assemblea formalmente decaduta, la legislatura è arrivata a termine, e di immaginare una nuova delicata convivenza di due organi legislativi paralleli. Una partita sulla quale l’opposizione è tutt’altro che compatta. (segue) (Vec)