Venezuela: le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim" (4)

- Alla perdita di consenso di Guaidò ha contribuito secondo alcuni osservatori anche il sostegno indiscriminato alla politica di sanzioni adottate dagli Stati Uniti, che se da una parte hanno colpito soggetti individuali responsabili di violazioni dei diritti umani, dall’altra si sono estese anche al campo petrolifero nel suo complesso, colpendo duramente un settore da cui dipende la quasi totalità delle entrate statali. La strategia, ha scritto l’economista venezuelano Francisco Rodriguez in un commento pubblicato per “Foreign Affairs”, “ha fallito nel tentativo di rimuovere Maduro dal potere, ma ha assestato un duro colpo all’economia venezuelana”. Citando un sondaggio di Datanálisis, l’analista ricorda che il 71 per cento dei venezuelani si oppone alle sanzioni Usa dirette al settore petrolifero. “L'opposizione si è messa nell'impossibile dilemma di cercare di spiegare ai venezuelani perché le loro vite dovrebbero essere rese ancora più difficili”, scrive Rodriguez, che citando un altro sondaggio di Datanálisis aggiunge: “Non sorprende che il tasso di approvazione di Guaidó sia precipitato al 24 per cento”. (segue) (Vec)