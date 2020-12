Nagorno-Karabakh: status quo nella regione è cambiato a favore di Azerbaigian e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha ampiamente festeggiato insieme alla Turchia la vittoria militare nella guerra del Nagorno-Karabakh svoltasi fra il 27 settembre e il 9 novembre scorsi. L’11 dicembre, infatti, a Baku si è svolta quella che è stata nominata come la “Parata della vittoria”, un evento celebrativo cui hanno partecipato il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Alla parata hanno preso parte più di 3 mila militari e circa 150 mezzi, aerei compresi, mentre le navi della marina azerbaigiana hanno effettuato delle manovre dimostrative nella vicina baia di Baku. Gli interventi dei due capi di Stato durante la parata sono stati l’esemplificazione dell’importante successo ottenuto. Aliyev, infatti, ha ricordato i successi ottenuti e nel ribadire la fratellanza con la Turchia, Erdogan ha decisamente alzato i toni: "Siamo qui oggi per celebrare questa gloriosa vittoria. La liberazione delle terre occupate dell’Azerbaigian, tuttavia, non significa che la lotta sia terminata”. Parole abbastanza minacciose che, tuttavia, per ora sembrano appartenere, come detto in precedenza, più all’ambito della mera propaganda. Il successo azerbaigiano nel conflitto militare e nella successiva tregua mediata dalla Russia, d’altronde, è anche un successo turco. La vittoria dell'Azerbaigian è stata, di fatto, anche un importante risultato geopolitico per Erdogan, contribuendo a consolidare il ruolo della Turchia come intermediario nella regione del Caucaso e minando, al contempo, la sfera d’influenza del Cremlino.Non sembra casuale il fatto che, due giorni dopo la visita di Erdogan, alcuni veicoli blindati delle forze armate azerbaigiane si sono avvicinati a tre villaggi attualmente sotto il controllo dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh: si tratta di Khin Taher, Khtsavend e Kirsavan, nel distretto di Hadrut. Inizialmente, l'esercito azerbaigiano ha cercato di prendere i villaggi con la fanteria e i distaccamenti d'assalto, ma i soldati dell’autoproclamata repubblica sono riusciti a difendere i villaggi. Gli azerbaigiani avrebbero trasferito sul posto carri armati e artiglieria, ma l’arrivo dei peacekeeper russi avrebbe di fatto smorzato ogni attività. Dopo alcuni giorni di incertezza le forze di pace russe hanno risolto a favore dell'Azerbaigian la disputa. La nuova mappa pubblicata su alcuni canali Telegram mostra che questo territorio è stato contrassegnato sotto l'amministrazione azerbaigiana. Inoltre, sempre sui social, è stato pubblicato un video che mostra i militari armeni consegnare le armi. Come riferisce il quotidiano russo "Kommersant", il problema nel distretto di Hadrut è sorto a causa di una diversa interpretazione della dichiarazione di cessazione delle ostilità siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian lo scorso 9 novembre.Nella mappa pubblicata dal ministero della Difesa russo i due villaggi, e la strada che consente di raggiungerli, non sono più inclusi nella zona sotto il controllo delle forze di pace. Quel che emerge da Baku ed Erevan è comunque una certa insoddisfazione per l'operato dei peacekeeper russi. L'Azerbaigian contesta il tentativo dei militari di "cacciare" con la forza i soldati azerbaigiani che avevano occupato i villaggi; le autorità di Baku, inoltre, sostengono che gli armeni dovrebbero sgomberare la presenza militare dall'intero territorio della regione contesa. Il governo armeno, invece, lamenta la mancata presenza delle forze di pace nel distretto di Hadrut che di fatto, secondo loro, ha consentito ai militari azerbaigiani di occupare una porzione di territorio del Nagorno-Karabakh che non sarebbe dovuta finire sotto il loro controllo. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, secondo cui nelle recenti violazioni del cessate il fuoco “c'è anche la responsabilità della Russia perché, in conformità con la dichiarazione trilaterale sul cessate il fuoco e la cessazione delle ostilità, le forze russe di mantenimento della pace sono presenti lì. La Russia deve sopprimere la violazione del cessate il fuoco".Sicuramente altrettanto importante per Ankara è la “bandierina” che metterà nel distretto di Agdam dove sorgerà il centro di monitoraggio russo-turco per garantire l’osservazione del cessate il fuoco. "Il memorandum che abbiamo firmato con la Russia stabilisce chiaramente che i posti di osservazione saranno situati in luoghi indicati dall'Azerbaigian", ha osservato il ministro turco. Ankara, tuttavia, non si limiterà al centro di monitoraggio: saranno infatti delle aziende turche, probabilmente in collaborazione con controparti azerbaigiane, a costruire l’autostrada che collegherà Baku a Shusha, la seconda città della regione contesa e, oggettivamente, il più importante successo militare ottenuto dalle forze armate dell’Azerbaigian nei recenti scontri armati. Era d'altronde inevitabile che Ankara avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella ricostruzione, vista l’assistenza fornita all’Azerbaigian durante il conflitto. Una delle strategie vincenti del presidente Erdogan negli ultimi anni è stata proprio quella di aumentare il coinvolgimento turco nelle controversie del Caucaso, con evidenti benefici anche a livello economico: basti pensare all’oleodotto Btc o al gasdotto Bte, primo tratto del Corridoio meridionale del gas, il maxi progetto azerbaigiano che terminerà in Italia con l’apertura del Tap. Inoltre, dalla Turchia partirà il nuovo gasdotto che fornirà gas naturale all’exclave azerbaigiana del Nakhchivan.(Res)