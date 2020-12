Nagorno-Karabakh: lo status quo nella regione è cambiato a favore di Azerbaigian e Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mappa pubblicata dal ministero della Difesa russo i due villaggi, e la strada che consente di raggiungerli, non sono più inclusi nella zona sotto il controllo delle forze di pace. Quel che emerge da Baku ed Erevan è comunque una certa insoddisfazione per l'operato dei peacekeeper russi. L'Azerbaigian contesta il tentativo dei militari di "cacciare" con la forza i soldati azerbaigiani che avevano occupato i villaggi; le autorità di Baku, inoltre, sostengono che gli armeni dovrebbero sgomberare la presenza militare dall'intero territorio della regione contesa. Il governo armeno, invece, lamenta la mancata presenza delle forze di pace nel distretto di Hadrut che di fatto, secondo loro, ha consentito ai militari azerbaigiani di occupare una porzione di territorio del Nagorno-Karabakh che non sarebbe dovuta finire sotto il loro controllo. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, secondo cui nelle recenti violazioni del cessate il fuoco “c'è anche la responsabilità della Russia perché, in conformità con la dichiarazione trilaterale sul cessate il fuoco e la cessazione delle ostilità, le forze russe di mantenimento della pace sono presenti lì. La Russia deve sopprimere la violazione del cessate il fuoco". (segue) (Res)