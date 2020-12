Russia: arrestata Ljubov Sobol, la collaboratrice di Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnyj lunedì scorso ha dichiarato di aver impersonato un funzionario del Consiglio di sicurezza del Cremlino e di aver ottenuto un'ammissione di colpa sul tentativo di avvelenarlo da un esperto di tossine dell'intelligence interna dell'Fsb. Dopo la divulgazione della notizia della telefonata Sobol si è recata nell'appartamento di Mosca dove si crede che abiti l'uomo con cui ha parlato Navalnyj al telefono: per questo gesto è stata arrestata e ha trascorso più di sei ore in una stazione di polizia. Una volta rilasciata, l’attivista politica ha espresso la propria preoccupazione sulla possibile apertura di un’indagine penale nei suoi confronti. Secondo le indagini svolte in seguito al ricovero nella clinica Charité di Berlino, Navalnyj sarebbe stato avvelenato con un agente nervino di classe Novichok. (Rum)