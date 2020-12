Natale: a Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il giorno di natale i candidati a sindaco della Capitale lo trascorreranno per lo più in famiglia, e sicuramente in casa nel rispetto delle restrizioni anti contagio, non saranno le stesse le speranze che metteranno sotto l'albero guardando al 2021. Virginia Raggi, passerà la giornata di oggi in famiglia, con il marito e il figlio, a parte un'uscita istituzionale per presenziare a una funzione religiosa. Nei giorni immediatamente precedenti al natale la sindaca ha fatto il giro delle principali aziende partecipate del Campidoglio, portando gli auguri e il grazie della città agli autisti Atac e Ama, ai dipendenti Acea e a quelli capitolini. Ultimo atto prima del natale è stato il via libera in giunta al bilancio previsionale 2021-2023, occasione per guardare al futuro. Più che al 2021 in sé, Raggi però guarda a "un complessivo piano di sviluppo della Capitale d’Italia per i prossimi dieci anni. Da qui al 2030 - ha dichiarato in occasione dell'approvazione - abbiamo una serie di appuntamenti e occasioni da cogliere: penso al Recovery fund, al tema dei poteri speciali, al Giubileo e alla possibile candidatura per Expo. Tutte tappe di un progetto cambiare il volto della città, attrarre imprese e investimenti, e riconoscere finalmente a Roma il ruolo che merita". (segue) (Rer)