Natale: a Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021 (6)

- La giornata di oggi, infine, è in casa anche per Monica Lozzi, insieme al marito e in compagnia dei suoi due cani e cinque gatti. Nei giorni precedenti al natale Lozzi, insieme alla giunta, ha visitato il Settimo Solidale, il mercato di sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio realizzato dall'amministrazione municipale, per distribuire pacchi alimentari a chi ne aveva bisogno. E guardando al futuro, Lozzi spiega: "La nostra intenzione è quella di rendere meno triste questo periodo di festa per quelle famiglie già provate da un periodo economico pesante. In fondo il natale è questo: vicinanza, comunanza, condivisione". (Rer)