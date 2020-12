Covid: nel Lazio impianti sciistici chiusi ma voglia di montagna, gestori a lavoro su riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante gli impianti siano chiusi, a Campocatino, nelle due domeniche precedenti, ci sono state circa 5 mila persone". Lo dichiara ad Agenzia Nova Urbano Restante, sindaco di Guarcino, il comune nel cui territorio ricadono le piste da sci di Campo Catino. "Così tanta gente dimostra che c'è voglia di montagna e i nostri impianti sono pronti a ripartire non appena ci diranno che possiamo farlo". Il 7 gennaio sarebbe la prima data utile per far partire gli impianti di risalita, mettere gli sci ai piedi e cominciare a godersi a pieno le piste che, mai come quest'anno, sono perfettamente innevate. "Il Covid non ha permesso l'affidamento dell'impianto con un apposito bando, quindi abbiamo fatto un affidamento d'urgenza. Gli impianti sono stati revisionati e provati. Di neve ce n'è in abbondanza e la speranza è che da qui alla riapertura, ne possa arrivare anche altra". In merito ai provvedimenti c'è ancora da ragionare. "Al momento si potrà usufruire di un abbonamento giornaliero senza particolari condizioni. Stiamo preparando un protocollo anti Covid e predisponendo tutto il necessario per evitare gli assembramenti. Come amministrazione abbiamo assoldato personale per la gestione dei parcheggi e per la manutenzione dei bagni pubblici per evitare che le persone si affollino nei bagni dei locali". (segue) (Rer)