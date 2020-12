Università: appello dei docenti italiani, didattica torni in presenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dello stesso avviso anche il rettore della Iulm ("Libera Università di Lingue e Comunicazione”) di Milano, Gianni Canova, che parlando con “Agenzia Nova” ha voluto ricordare come la didattica a distanza sia stata “una necessità, ma è imprescindibile tornare a quella in presenza. Stiamo privando una generazione di una fase fondamentale della vita per le scelte di una classe politica che ha paura della cultura”. "La didattica a distanza - ha aggiunto - è stata una necessità che la Iulm, come tutte le altre università, ha affrontato con serietà, cercando di garantire comunque un percorso formativo senza interruzioni”. Dopodiché è evidente che “nessuna forma di didattica a distanza può sostituire la centralità dell'aula. Io credo che qualunque forma di insegnamento, qualunque forma di messa in comunione del sapere esiga la compresenza nel medesimo spazio, la creazione di una comunità che sappia dialogare, che sappia confrontarsi e condividere le esperienze e quindi io auspico di tornare in aula il prima possibile”. Canova ha poi chiarito di condividere le affermazioni del coordinatore del Cts Agostino Miozzo che ha parlato di 'gap educativo' tra studenti italiani che hanno fatto la didattica a distanza per un tempo più lungo rispetto agli studenti di altri Paesi dove le scuole sono rimaste aperte e ha parlato del rischio di una generazione di depressi. “Condivido, anche perché ci sono ragazzi che reagiscono in un modo e altri che reagiscono in un altro, ma più che per le gli studenti universitari, i guasti saranno per gli studenti delle scuole superiori, gli adolescenti. Stiamo privando una generazione di quella fase fondamentale della vita che è l'allontanarsi dalla famiglia, scoprire la socialità, i primi amori, la sessualità, l'autonomia, l'indipendenza”. (segue) (Rin)