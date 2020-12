Università: appello dei docenti italiani, didattica torni in presenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche dal Politecnico di Torino, una delle Università più note del nostro Paese, hanno evidenziati i limiti della didattica a distanza, perché “il percorso universitario non si limita all'apprendimento delle nozioni. La crescita degli studenti - ha spiegato Sebastiano Foti, vicerettore per la didattica dell’ateneo - avviene anche con l'interazione con colleghi e docenti. Dal punto di vista sociale, ma anche formativo, questa interazione è fondamentale”. Nell’ateneo torinese, gran parte delle lezioni si tengono in remoto per limitare la diffusione del Covid-19, ma “stiamo facendo di tutto per riportare i ragazzi in presenza. Sui banchi universitari ci si confronta, si chiariscono le difficoltà, si superano insieme gli ostacoli. Seguendo le lezioni solo da remoto, invece, si tende ad ingigantire ogni problema. E così diventa più difficile superarlo”. Inoltre, pur consentendo ai ragazzi di restare in contatto anche a distanza, le nuove tecnologie “non bastano. Il dialogo diretto tra gli studenti è fondamentale. Anche per questo stiamo cercando di allestire sale studio diffuse sul territorio cittadino”. Ora l’auspicio per il breve periodo sarebbe quello di tornare alla situazione di ottobre, “quando garantivamo agli studenti di tutti i corsi di laurea di tutti gli anni almeno una giornata in presenza. Avevamo deciso - ha concluso Foti - di utilizzare le nostre aule al 25 per cento della capienza: c'era la possibilità di arrivare fino al 50 per cento, ma abbiamo preferito limitarla proprio per la sicurezza dei ragazzi”. (segue) (Rin)