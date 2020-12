Università: appello dei docenti italiani, didattica torni in presenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al sud come al nord, il giudizio sulla didattica a distanza non cambia, almeno a sentire le parole del professor Verio Santoro, titolare della cattedra di Filologia Germanica dell’Università di Salerno, che ad “Agenzia Nova” ha sottolineato come la nuova dinamica di didattica “ha posto una serie di problemi enormi” nonostante gli atenei “chi prima, chi dopo, si siano adeguati ed anche la risposta degli studenti è stata rapida”. Il problema, ha però rilevato il professor Santoro “è che quella era una situazione di emergenza e non deve diventare una situazione quasi strutturale”. C’è poi il tema della commistione fra la didattica a distanza ed i corsi telematici, perché seppur a distanza “una cosa è ascoltare una registrazione” altra il partecipare ad una lezione in diretta anche se a distanza. In questo ultimo caso, infatti, rimane comunque l’interazione “fra il professore e lo studente”. Certo in presenza “è più bello ma resta comunque un rapporto diretto”. La formazione, infatti, non è soltanto “una cosa stratta fatta solo di contenuti della disciplina, ma è basata sullo scambio fra professori e studenti e anche fra studenti e studenti”. (Rin)