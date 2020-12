Venezuela: le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una formazione storica come Alleanza democratica (Ad), forte di un leader di lungo corso come Henri Ramos Allup, ha fatto sapere che non intende dare il suo assenso: non solo perché, “di fatto” le cose non cambierebbero, ma anche perché “coloro che premono per la sua approvazione sono tutti in esilio”, spiega il portavoce Oliver Blanco toccando uno dei tasti dolenti all’interno del fronte. Una battaglia, quella tra chi combatte il regime da dentro contro chi ha abbandonato il paese, che si è inasprita con la fuga da Caracas di Leopoldo Lopez, leader carismatico delle opposizioni. La polemica social impazza, su due versioni alternative: chi non vuole dare continuità alla “vecchia” Assemblea nazionale sta in realtà trattando con il governo Maduro, chi predica bene da oltre confine vive sempre più lontano dalle sofferenze e sempre più al comodo riparo dei governi ospiti. (segue) (Vec)