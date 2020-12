Venezuela: le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fronte antigovernativo aveva cercato un rilancio della sua azione convocando una “consulta popolare”, dal 7 al 12 dicembre, per delegittimare elezioni parlamentari e governo e chiedere nuova pressione della comunità internazionale. Guaidò l’ha presentata come “un successo”, parlando di una partecipazione di quasi 6,5 milioni di elettori, dentro e fuori il paese, con voti espressi in presenza e via internet. Dai bollettini ufficiali si è però evinto che i numeri non erano accompagnati dal necessario conforto della verifica indipendente e scientifica, riaccendendo i dubbi sul peso politico dell’intera iniziativa. “Considerando che a novembre il 75 per cento della popolazione non conosceva le caratteristiche della consulta popolare e meno del 30 per cento è disposto o molto disponibile a parteciparvi, non sembra che questa consultazione avrà risultati migliori delle parlamentari in termini di partecipazione o legittimità”, anticipava Luis Vicente Leon, presidente della società di sondaggi venezuelana Datanalisis in un commento pubblicato sul suo account Twitter alla vigilia del voto del 6 dicembre. (segue) (Vec)