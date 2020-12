Venezuela: le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mutato contesto interno si aggiunge il cambio di presidenza alla Casa Bianca, che potrebbe incidere sugli equilibri della crisi. Secondo gli osservatori il presidente eletto Joe Biden potrebbe ammorbidire le posizioni fin qui adottate dall’amministrazione di Donald Trump, per la quale l’uscita di scena di Maduro è sempre stata condicio sine qua non per la soluzione alla crisi. “Credo che la nuova amministrazione degli Stati Uniti continuerà a non riconoscere il governo di Maduro ma si impegnerà di più in un lavoro multilaterale con l'Europa e sarà più propensa a cercare negoziati elettorali per risolvere la crisi”, commenta Vicente Leon. (Vec)