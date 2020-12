Natale: a Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le feste di natale, per quanto quest'anno possano essere diverse dal solito, sono pur sempre un momento per tirare le somme e progettare il futuro. A Roma la pausa natalizia arriva con la campagna elettorale appena decollata, tra alleanze ancora non definite del tutto e nomi, forse, ancora non pronunciati. Intanto in campo, per la corsa a sindaco della Capitale - con le elezioni che potrebbero slittare da giugno a ottobre del 2021 - ci sono l'attuale prima cittadina, Virginia Raggi, per il Movimento 5 stelle; Carlo Calenda, per Azione e potenziale rappresentante di una coalizione di centrosinistra; Vittorio Sgarbi di Rinascimento e Andrea Bernaudo di Liberisti italiani, entrambi possibili nomi per la coalizione di centrodestra, che sembra ormai aver salutato l'ipotesi di Guido Bertolaso; Monica Lozzi, attuale presidente del Municipio Roma VII che ha lasciato il M5s. Il 2020, segnato dall'emergenza Covid, al prossimo sindaco lascerà in eredità una città con un numero di poveri più che raddoppiato, imprese in forte difficoltà, se non serrate, in particolare nel comparto della ristorazione e del turismo, attività culturali e museali da rilanciare. (segue) (Rer)