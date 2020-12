Natale: a Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trascorrerà la giornata con la compagna e le figlie, anche Andrea Bernaudo. La famiglia si riunirà in casa a Roma, e il candidato farà un'unica uscita, come consentito dal dpcm, per visitare nel pomeriggio i genitori anziani. Nei giorni precedenti al natale Bernaudo ha avviato la raccolta firme per sostenere la sua lista e guardando al futuro spera, nel breve periodo, di "trovare sotto l'albero di natale, finalmente, una rassegna stampa che, oltre alla candidatura di Raggi e Calenda, prenda atto che in città ci sono anche i Liberisti italiani, sostenuti da un'ampia schiera di cittadini, professionisti, imprenditori e operai", e nel lungo periodo auspica che "per natale prossimo sia sbloccata la situazione di oltre 300 mila famiglie che nella Capitale attendono di capire a quanto ammontano le affrancazioni per riscattare le abitazioni". (segue) (Rer)