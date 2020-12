Covid: nel Lazio impianti sciistici chiusi ma voglia di montagna, gestori a lavoro su riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è voglia di montagna nel Lazio e le "vette" intorno a Roma, solitamente prese d'assalto in questo periodo dagli sciatori, sono affollate comunque, nonostante gli impianti siano chiusi. L'obbligo a stare a casa, e tutte le altre restrizioni dovute alla pandemia, hanno amplificato il desiderio di aria pulita, spazi aperti e natura; in una parola, della montagna. Ecco quindi che nei due ultimi fine settimana, in migliaia si sono riversati nei luoghi montani laziali più noti come il Terminillo nel reatino, Campo Staffi e Campocatino nel frusinate dove le amministrazioni locali, in alcuni casi, hanno dovuto chiudere le strade di accesso alle località per un eccessivo afflusso di persone. Un fiume di gente guardata con tristezza da gestori di impianti sciistici, albergatori e da tutto il settore turistico della "montagna invernale" che solitamente, da quel "fiume" attinge risorse per sopravvivere. In questo periodo, dove causa Covid tutto è stato bloccato, si raccoglie il 50 per cento degli incassi dell'intera stagione. Cosa accadrà il 7 gennaio quando sarà permesso loro di far ripartire gli impianti di risalita? Sarà ancora conveniente farli ripartire? Secondo i gestori, Campocatino e sul Terminillo si, a Campo Staffi forse. (segue) (Rer)