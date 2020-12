Legge di Bilancio: la "Finanziaria dei record" approderà in Senato tra 27 e 28 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Finanziaria lampo, che non arriverà al Senato prima del 27-28 dicembre. L’Aula della Camera ha dato soltanto il primo via libera solo il 23 dicembre - con la questione di fiducia posta dal governo - alla legge di Bilancio, con 314 voti a favore, 230 contrari e due astenuti, dopo la corsa contro in tempo in commissione tra continui rinvii e negoziati per cercare di trovare compromessi sugli emendamenti alla manovra. I tempi sono stati strettissimi: il testo è arrivato alla Camera solo nella seconda metà di novembre, un mese in ritardo rispetto al previsto, costringendo a un lavoro parlamentare in velocità. La manovra infatti, per scongiurare l’esercizio provvisorio, deve essere approvata entro il 31 dicembre.Dopo il primo via libera, il calendario prevede il voto finale della Camera il 27 dicembre – si procederà a partire dalle 10 con l'esame degli ordini del giorno, con le dichiarazioni di voto alle 19 e la votazione finale alle 20.30 – in vista del passaggio del testo al Senato. La manovra arriverà a palazzo Madama entro il 28 dicembre, lasciando solo il tempo per un'approvazione formale. Anche quest’anno, infatti, la legge di Bilancio non avrà le abituali tre letture, ma ne avrà solo due, stavolta però con una novità: sarà il Senato a essere costretto a un’approvazione formale del testo, senza modifiche, per evitare l'esercizio provvisorio in una situazione fortemente critica per il Paese.“Anche quest’anno la manovra economica viene esaminata in extremis da un solo ramo del Parlamento, e questa volta sarà il Senato a fare da spettatore per scongiurare l’esercizio provvisorio", ha sottolineato il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Eppure la Corte Costituzionale, pur respingendo il ricorso del Pd per l’iter con cui era stata approvata la Finanziaria del primo governo Conte, appena un anno fa avvertì che in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari avrebbe potuto portare a esiti differenti. Ma il governo – ha sottolineato ancora Bernini - continua come se nulla fosse a calpestare le prerogative del Parlamento, mentre il premier promette di coinvolgerlo appieno nella predisposizione del Recovery Plan. Visti i precedenti, è legittimo diffidare”.In un rush dettato dalla necessità di rispettare tempi strettissimi, la commissione Bilancio della Camera ha esaminato il testo la scorsa settimana, approvando una serie di novità sostanziali: dalle misure di sostegno per i lavoratori autonomi al bonus per le auto a basse emissioni, fino al rinvio della sugar tax. Tra le modifiche approvate in commissione, ci sono infatti l’introduzione del fondo da un miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dai professionisti, la Cassa integrazione per gli autonomi (l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa-Iscro), le misure di sostegno all’automotive, e il rinvio della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (sugar tax), dal primo luglio 2021 al primo gennaio 2022. In seguito, però, è arrivata la bocciatura della Ragioneria generale di alcune delle modifiche per assenza di copertura. Alla fine il testo conterrà una serie di novità importanti rispetto alla manovra varata lo scorso mese dal Consiglio dei ministri, ma che non cancellano l’anomalia di un iter che vede una legge di Bilancio approvata con una sola approvazione formale al Senato e in tempi record alla Camera. (Rin)