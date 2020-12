Milano: 2021 primo anno con M4, ecco come cambierà la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è l'anno in cui verrà inaugurata M4, la nuova linea della metropolitana milanese, che collegherà l'aeroporto di Linate con il centro della città in un quarto d'ora circa. La prima tratta dallo scalo aeroportuale alla stazione Forlanini sarà pronta in Primavera, anche se la pandemia potrebbe far slittare l'inaugurazione di qualche mese, dato che - come il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha più volte ripetuto negli scorsi mesi - se il traffico aereo dovesse essere ancora ridotto, potrebbe non essere conveniente per la città sostenere i costi operativi della nuova infrastruttura, considerando che la prima tratta viene definita "funzionale", proprio perché ha lo scopo di collegare Linate con il sistema ferroviario, attraverso la stazione di interscambio Forlanini. Intanto, però, nei cantieri di M4 si continua a lavorare con l'obiettivo di aprire in Primavera. I lavori nel capolinea di Linate sono infatti in dirittura d'arrivo: la stazione è pronta, si stanno concludendo i collaudi di ascensori e scale mobili e la messa a punto degli ultimi impianti. Nei primi mesi dell'anno le stazioni passeranno al gestore Atm e lì si avvierà la fase dei collaudi ministeriali. Nel frattempo, nei giorni scorsi - come apprende "Agenzia Nova" dalla società M4 - sono iniziati il montaggio dei binari nel tratto subito successivo a Forlanini e la posa dei pavimenti nelle stazioni di Argonne e Susa. L'apertura della seconda tratta, da Forlanini a Dateo, è prevista nell'estate del 2022. Entro la fine di quell'anno, invece, la nuova linea dovrebbe raggiungere piazza San Babila, che avrà un nuovo volto anche in superficie."Oltre alla metropolitana - spiega in un video pubblicato su Facebook l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli - vogliamo qualificare anche la superficie, allargare quell'area pedonale che dal Castello arriva fino a San Babila e prolungarla in corso Europa, via Durini, fino a Largo Augusto, con più spazio pedonale, più spazio per le bici, alberi e spazio per valorizzare le realtà commerciali e culturali che qui hanno la loro sede. Uno spazio di vita, uno spazio di qualità per i milanesi e per i turisti". Il cuore di piazza San Babila, realizzato alla fine degli anni '90 su progetto dell'architetto Luigi Caccia Dominioni, sarà interamente pedonalizzato. Da lì partirà un percorso ciclo-pedonale, arricchito da verde, che proseguirà lungo corso Europa, fino largo Bersaglieri. Tra San Babila e corso Europa s'incontra largo Toscanini, che il progetto di riqualificazione collegato alla realizzazione dell'M4 prevede diventi anch'esso pedonale, con accesso solo al trasporto pubblico e alberi e panchine ad arricchirlo. Ad abbellire le stazioni della nuova linea della metropolitana, invece, saranno istallazioni artistiche, permanenti o temporanee, per le quali lo scorso 10 dicembre la società M4 ha lanciato un bando, ancora aperto. L'obiettivo del progetto "Arte4" è trasformare le stazioni della nuova metropolitana, che si stima verrà utilizzata da 86 milioni di passeggeri all'anno, in spazi urbani d'interesse. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate da privati cittadini, imprese, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche, accademie e università, che dovranno farsi totalmente carico della realizzazione. (Rem)