Russia: Consiglio federale adotta nuovo disegno di legge sugli agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera alta del parlamento russo, il Consiglio della Federazione, ha approvato oggi il nuovo disegno di legge sugli agenti stranieri, che regola le attività delle persone e delle imprese impegnate in attività politiche con finanziamenti dall'estero. Secondo il disegno di legge, gli individui e le organizzazioni non governative non registrate saranno riconosciuti come agenti stranieri per aver intrapreso attività politiche mentre ricevono denaro e altra assistenza materiale dall'estero. (Rum)