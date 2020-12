Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i pilastri principali dell'intesa commerciale post Brexit raggiunto dalla Commissione europea e il Regno Unito: un accordo di libero scambio, una partnership sulla sicurezza, un consenso sulla governance. Primo pilastro, l'accordo di libero scambio. L'accordo copre il commercio di beni e servizi, ma anche altri settori di interesse dell'Unione europea, quali investimenti, concorrenza, aiuti di stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati, e coordinamento della sicurezza sociale. Prevede zero tariffe e zero quote su tutte le merci che rispettano le regole di origine appropriate. Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di condizioni mantenendo elevati livelli di protezione in settori quali la protezione ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'applicazione nazionale efficace, un meccanismo vincolante per la risoluzione delle controversie e la possibilità per entrambe le parti di adottare misure correttive. (segue) (Beb)