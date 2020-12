Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo pilastro dell'accordo commerciale è la sicurezza. L'intesa sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro per l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile. Riconosce la necessità di una forte cooperazione tra la polizia nazionale e le autorità giudiziarie, in particolare per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo transfrontalieri. Costruisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in quanto membro non Ue al di fuori dell'area Schengen, non avrà le stesse strutture di prima. La cooperazione in materia di sicurezza può essere sospesa in caso di violazione da parte del Regno Unito del suo impegno per la continua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sua applicazione interna. (segue) (Beb)