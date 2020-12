Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'entrata in applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la Commissione ha sottolineato che si tratta di una questione di particolare urgenza. Alla luce delle circostanze eccezionali, la Commissione propone di applicare l'accordo su base provvisoria, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021. La Commissione proporrà rapidamente decisioni del Consiglio sulla firma e sull'applicazione provvisoria e sulla conclusione dell'accordo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i 27 Stati membri, dovrà quindi adottare una decisione che autorizzi la firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria a partire dal primo gennaio 2021. Una volta concluso questo processo, l'accordo di commercio e cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito può essere firmato formalmente. Al Parlamento europeo verrà quindi chiesto di dare la sua approvazione all'accordo. Come ultimo passo da parte dell'Ue, il Consiglio deve adottare la decisione sulla conclusione dell'accordo. (Beb)