Brexit: Sassoli, accordo chiaro, Parlamento esaminerà il testo e si esprimerà nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo il vicepresidente Maros Sefcovic per il lavoro svolto per garantire il pieno e fedele rispetto dell'accordo di ritiro. Il Parlamento non accetterà alcuna violazione dei diritti dei cittadini così come non accetterà un ritorno ad una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda”, ha affermato Sassoli. “Indipendentemente dalla Brexit, l'Ue e il Regno Unito continueranno a condividere valori e interessi comuni. Siamo entrambe delle Unioni fondate sulla democrazia e sul rispetto dello stato di diritto e dobbiamo affrontare molte sfide comuni, dal cambiamento climatico al terrorismo. Questo accordo è un punto di partenza dal quale far partire la nostra nuova collaborazione”, ha concluso il presidente dell'Europarlamento. (Beb)