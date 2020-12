Verbania: al via i lavori di consolidamento del lungo lago di Pallanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà a metà gennaio 2021, a Verbania, il secondo lotto dei lavori per il consolidamento del lungo lago di Pallanza. Il costo complessivo dell’intervento è di 450 mila euro. I lavori finiranno entro maggio. L’area del cantiere interesserà anche una parte dei parcheggi nella zona antistante l’imbarcadero. “L’obiettivo dell’intervento – afferma il sindaco Silvia Marchionini - è il consolidamento della parte di lungolago nella zona dell’imbarcadero per porre rimedio ai fenomeni di dissesto rilevati. L’opera completa il processo di messa in sicurezza del lungolago di Pallanza, avviato due anni fa e che ha visto anche la riqualificazione completa del lungo lago in via delle Magnolie. Con questi interventi e quello previsto in futuro con l’intervento su piazza Garibaldi in pochi anni daremo un nuovo volto alla zona a lago di Pallanza.”.“In sintesi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi - il progetto prevede interventi contro il dissesto dei muri a lago, con il necessario ripristino della base fondale sommersa per preservare la stabilità delle sovrastanti infrastrutture, con i seguenti e principali interventi: la messa in sicurezza della base del muro del viale lungolago mediante l’infissione di palancole metalliche; il consolidamento del paramento murario mediante la stilatura dei giunti e l’integrazione dei blocchi lapidei mancanti; la bonifica del sottofondo del viale ed il rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido a partire dal precedente tratto di intervento eseguito nel 2018 e sino alla scalinata dell’imbarcadero; la posa del cavidotto di pubblica illuminazione nel tratto da ripavimentare; la manutenzione della ringhiera del viale”. (Rpi)