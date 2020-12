Impianti sciistici chiusi ma voglia di montagna, nel Lazio gestori a lavoro su riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è voglia di montagna nel Lazio e le "vette" intorno a Roma, solitamente prese d'assalto in questo periodo dagli sciatori, sono affollate comunque, nonostante gli impianti siano chiusi. L'obbligo a stare a casa, e tutte le altre restrizioni dovute alla pandemia, hanno amplificato il desiderio di aria pulita, spazi aperti e natura; in una parola, della montagna. Ecco quindi che nei due ultimi finesettimana, in migliaia si sono riversati nei luoghi montani laziali più noti come il Terminillo nel reatino, Campo Staffi e Campocatino nel frusinate dove le amministrazioni locali, in alcuni casi, hanno dovuto chiudere le strade di accesso alle località per un eccessivo afflusso di persone. Un fiume di gente guardata con tristezza da gestori di impianti sciistici, albergatori e da tutto il settore turistico della "montagna invernale" che solitamente, da quel "fiume" attinge risorse per sopravvivere. In questo periodo, dove causa Covid tutto è stato bloccato, si raccoglie il 50 per cento degli incassi dell'intera stagione. Cosa accadrà il 7 gennaio quando sarà permesso loro di far ripartire gli impianti di risalita? Sarà ancora conveniente farli ripartire? Secondo i gestori, Campocatino e sul Terminillo si, a Campo Staffi forse."Nonostante gli impianti siano chiusi, a Campocatino, nelle due domeniche precedenti, ci sono state circa 5 mila persone". Lo dichiara ad Agenzia Nova Urbano Restante, sindaco di Guarcino, il comune nel cui territorio ricadono le piste da sci di Campo Catino. "Così tanta gente dimostra che c'è voglia di montagna e i nostri impianti sono pronti a ripartire non appena ci diranno che possiamo farlo". Il 7 gennaio sarebbe la prima data utile per far partire gli impianti di risalita, mettere gli sci ai piedi e cominciare a godersi a pieno le piste che, mai come quest'anno, sono perfettamente innevate. "Il Covid non ha permesso l'affidamento dell'impianto con un apposito bando, quindi abbiamo fatto un affidamento d'urgenza. Gli impianti sono stati revisionati e provati. Di neve ce n'è in abbondanza e la speranza è che da qui alla riapertura, ne possa arrivare anche altra". In merito ai provvedimenti c'è ancora da ragionare. "Al momento si potrà usufruire di un abbonamento giornaliero senza particolari condizioni. Stiamo preparando un protocollo anti Covid e predisponendo tutto il necessario per evitare gli assembramenti. Come amministrazione abbiamo assoldato personale per la gestione dei parcheggi e per la manutenzione dei bagni pubblici per evitare che le persone si affollino nei bagni dei locali".A Campo Staffi, nel comune di Filettino, non c'è molto ottimismo sulla possibilità di tornare a sciare. Il 30 dicembre scadono i termini per partecipare al bando di gara per la gestione degli impianti di risalita ma, dato il periodo poco felice e la prospettiva di non riuscire, quest'anno, a coprire i costi di gestione, probabilmente andrà deserto. "In quel caso siamo pronti ad un affidamento diretto per una gestione pubblico privata degli impianti" dichiara il sindaco di Filettino Gianni Taurisano. Ma in quel caso si perderanno almeno altri 15 giorni accorciando ancora di più la stagione. "A carico del Comune ci sarebbe il direttore di esercizio e il caposervizio oltre agli impianti che sono comunque funzionanti e revisionati, al privato la gestione tecnica e la decina di persone necessarie per farli funzionare. Non riaprire le piste sarebbe una beffa tremenda perché la neve c'è, ma mancherebbe il gestore". A Filettino, secondo il sindaco, si paga la mancanza di prospettive. "Pensare a Campo Staffi solamente come impianto sciistico è un peccato mortale. Bisognerebbe pensare a investimenti che rendano questa montagna, che è un paradiso naturalistico, fruibile ai turisti per tutto l'anno. Gli impianti sono omologati solo per le salite e non per le discese. Le seggiole non prevedono ganci per portare su le biciclette e permettere la pratica delle discese con mountain bike. Manca l'acqua per l'impianto di innevamento, la fonte più vicina agli impianti è a un dislivello di mille metri e per fare acquedotto ci servono 3 milioni di euro. Da un progetto che abbiamo fatto fare dall'ingegner Grassi per rilanciare Campo Staffi servono dai 7 ai 13 milioni di euro. Una cifra impossibile per il nostro comune. Puntiamo però a realizzare un rifugio a Valle Manuela che possa essere punto di ristoro per turisti invernali che estivi".Al Terminillo si guarda non tanto alla data del 7 gennaio quando sarà possibile far ripartire i quattro impianti di risalita, quanto al 31 dicembre, data entro la quale "Zingaretti ha assicurato che la Regione Lazio si esprimerà sul progetto da 20 milioni di euro per il rilancio del comprensorio sciistico del Terminillo, fermo ormai da 12 anni". Lo dichiara ad Agenzia Nova il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi. "Di neve ce n'è in abbondanza e il 7 gennaio si riparte, stando alle norme attuali, con la gestione dei quattro impianti affidata alla Società funivie del Terminillo le cui concessioni sono scadute ad eccezione di una che scadrà il prossimo anno. Si andrà però avanti per proroga". Poi la gestione andrà a nuova gara. Intanto però si aspetta "un regalo di Natale dalla Regione - dice il vice sindaco -. Se sarà positiva la risposta così come noi ci aspettiamo, si permetterà di far partire il progetto 'Terminillo stazione montana 2' che non punta solamente sugli impianti sciistici ma alla montagna a 360 gradi che per il reatino è un segmento turismo importantissimo. Il progetto prevede l'interramento degli elettrodotti, finanzia dismissioni vecchi impianti sciistici molto impattanti dal punto di vista naturalistico, raccolte di acqua per l'innevamento artificiale, aree sosta, tutto per rendere fruibile la montagna del Lazio". Il progetto era stato bloccato in regione nel 2016 perché considerato troppo impattante dal punto di vista ambientale. "Negli anni successivi è stato rivisto e questa volta crediamo che non ci siano ragioni perché trovi nuovi ostacoli". (Rer)