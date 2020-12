Venezuela, le difficoltà di Guaidò dopo due anni da presidente "ad interim"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi due anni dalla sua proclamazione come presidente ad interim, il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò non è riuscito a ottenere l’auspicato cambio di governo in Venezuela, dove alla prolungata crisi economica si è ora aggiunta quella legata alla pandemia nel nuovo coronavirus, colpendo un paese già stremato. Lo stallo sta erodendo il consenso del presidente dell’Assemblea nazionale nell’opinione pubblica e rischia di mettere in discussione la sua leadership tra le fila dell’opposizione a Nicolas Maduro, con ricadute ancora non prevedibili a livello internazionale.Con il passare del tempo la battaglia si fa peraltro sempre più complicata. Senza mai aver perso il sostegno fondamentale delle Forze armate, Maduro continua infatti a dettare i tempi della politica nazionale: nonostante le proteste dell’opposizione, l’incedere dell’emergenza pandemica e la pressione internazionale le elezioni parlamentari del 6 dicembre non sono state rimandate. È vero che la partecipazione al voto è stata bassissima, il 30,5 per cento degli aventi diritto, ma disertando l’appuntamento, le opposizioni hanno consegnato ai “chavisti” il controllo dell’ultimo organo istituzionale a loro intestato. Ed era proprio sulla presidenza dell’Aula, in una interpretazione della Carta contestata dal governo, che Guaidò basava la rivendicazione di un “governo ad interim” disegnato per portare il paese a nuove elezioni.Per tenere in vita un governo alternativo, che comunque continua a godere del sostegno di una cinquantina di paesi, le opposizioni devono stringere i tempi: il 5 gennaio si insedia il nuovo parlamento a maggioranza socialista. Sabato 26 dicembre si voterà in via definitiva il rinnovo dello “Statuto di transizione”, lo strumento che già una volta l’Assemblea aveva votato per estendere oltre i limiti temporali previsti dalla Costituzione il mandato del governo ad interim. Stavolta però si tratta di tenere in vita un’Assemblea formalmente decaduta, la legislatura è arrivata a termine, e di immaginare una nuova delicata convivenza di due organi legislativi paralleli. Una partita sulla quale l’opposizione è tutt’altro che compatta.Una formazione storica come Alleanza democratica (Ad), forte di un leader di lungo corso come Henri Ramos Allup, ha fatto sapere che non intende dare il suo assenso: non solo perché, “di fatto” le cose non cambierebbero, ma anche perché “coloro che premono per la sua approvazione sono tutti in esilio”, spiega il portavoce Oliver Blanco toccando uno dei tasti dolenti all’interno del fronte. Una battaglia, quella tra chi combatte il regime da dentro contro chi ha abbandonato il paese, che si è inasprita con la fuga da Caracas di Leopoldo Lopez, leader carismatico delle opposizioni. La polemica social impazza, su due versioni alternative: chi non vuole dare continuità alla “vecchia” Assemblea nazionale sta in realtà trattando con il governo Maduro, chi predica bene da oltre confine vive sempre più lontano dalle sofferenze e sempre più al comodo riparo dei governi ospiti.Il fronte antigovernativo aveva cercato un rilancio della sua azione convocando una “consulta popolare”, dal 7 al 12 dicembre, per delegittimare elezioni parlamentari e governo e chiedere nuova pressione della comunità internazionale. Guaidò l’ha presentata come “un successo”, parlando di una partecipazione di quasi 6,5 milioni di elettori, dentro e fuori il paese, con voti espressi in presenza e via internet. Dai bollettini ufficiali si è però evinto che i numeri non erano accompagnati dal necessario conforto della verifica indipendente e scientifica, riaccendendo i dubbi sul peso politico dell’intera iniziativa. “Considerando che a novembre il 75 per cento della popolazione non conosceva le caratteristiche della consulta popolare e meno del 30 per cento è disposto o molto disponibile a parteciparvi, non sembra che questa consultazione avrà risultati migliori delle parlamentari in termini di partecipazione o legittimità”, anticipava Luis Vicente Leon, presidente della società di sondaggi venezuelana Datanalisis in un commento pubblicato sul suo account Twitter alla vigilia del voto del 6 dicembre.Alla perdita di consenso di Guaidò ha contribuito secondo alcuni osservatori anche il sostegno indiscriminato alla politica di sanzioni adottate dagli Stati Uniti, che se da una parte hanno colpito soggetti individuali responsabili di violazioni dei diritti umani, dall’altra si sono estese anche al campo petrolifero nel suo complesso, colpendo duramente un settore da cui dipende la quasi totalità delle entrate statali. La strategia, ha scritto l’economista venezuelano Francisco Rodriguez in un commento pubblicato per “Foreign Affairs”, “ha fallito nel tentativo di rimuovere Maduro dal potere, ma ha assestato un duro colpo all’economia venezuelana”. Citando un sondaggio di Datanálisis, l’analista ricorda che il 71 per cento dei venezuelani si oppone alle sanzioni Usa dirette al settore petrolifero. “L'opposizione si è messa nell'impossibile dilemma di cercare di spiegare ai venezuelani perché le loro vite dovrebbero essere rese ancora più difficili”, scrive Rodriguez, che citando un altro sondaggio di Datanálisis aggiunge: “Non sorprende che il tasso di approvazione di Guaidó sia precipitato al 24 per cento”.La perdita di consenso per Guaidò nell’opinione pubblica si estende di riflesso anche alla cerchia dell’opposizione ostile a Maduro, che sempre più sta mettendo in discussione la sua leadership. Una frattura che si è andata acuendo proprio in vista delle elezioni parlamentari. Lo strappo è emerso con forza già a inizio settembre, quando il due volte candidato alla presidenza, l'oppositore Henrique Capriles Radonski, ha avanzato l'ipotesi di una sua partecipazione alle elezioni parlamentari a determinate condizioni, tra cui la presenza di una missione di osservazione elettorale dell’Ue. In una linea contraria a quella dettata da Guaidò, Capriles rivendicava la necessità di non "regalare" con l'immobilismo l’Assemblea nazionale al partito del presidente Nicolas Maduro. A seguito della decisone dell’Unione europea di non inviare osservatori, alla luce della mancanza di condizioni per un processo elettorale trasparente, Capriles ritirava la sua disponibilità a partecipare al voto. Ma il guanto di sfida lanciato al leader dell’opposizione ha esposto anche alla comunità internazionale i malumori interni al fronte anti-Maduro.Al mutato contesto interno si aggiunge il cambio di presidenza alla Casa Bianca, che potrebbe incidere sugli equilibri della crisi. Secondo gli osservatori il presidente eletto Joe Biden potrebbe ammorbidire le posizioni fin qui adottate dall’amministrazione di Donald Trump, per la quale l’uscita di scena di Maduro è sempre stata condicio sine qua non per la soluzione alla crisi. “Credo che la nuova amministrazione degli Stati Uniti continuerà a non riconoscere il governo di Maduro ma si impegnerà di più in un lavoro multilaterale con l'Europa e sarà più propensa a cercare negoziati elettorali per risolvere la crisi”, commenta Vicente Leon. (Vec)