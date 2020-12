In tempo di pandemia il Natale dà speranza alla Terra Santa: parla il Custode Francesco Patton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Medio Oriente dove la pandemia di Covid-19 ha aggravato crisi pre-esistenti dovute a conflitti armati, divisioni settarie e a una cronica mancanza di sviluppo e lavoro, il Natale del 2020 resta un “messaggio di speranza” per una popolazione rassegnata e delusa rispetto anche dall’atteggiamento dei Paesi occidentali. È quanto afferma ad “Agenzia Nova” il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, commentando la situazione e le attese della regione in questo Natale 2020 proiettate verso un 2021 che vede una serie di appuntamenti epocali, come il viaggio di papa Francesco in Iraq previsto dal 5 all'8 marzo. Una visita storica, perché Bergoglio sarà il primo pontefice a mettere piede sulla terra di Abramo.“Il messaggio del Natale è rimane un messaggio di speranza. Per i cristiani il Natale è la festa della nascita del figlio di Dio nella nostra carne. Come dicono gli Angeli ai pastori a Betlemme ‘Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore’. Al tempo stesso è una speranza messa a dura prova”, dichiara padre Patton, “soprattutto in territori come la Siria dove sappiamo che la presenza cristiana si è ridotta di meno della metà dopo 10 anni di guerra”. Il Custode di Terra Santa precisa che in Siria vi è una situazione di sradicamento di più di metà della popolazione colpita da una grandissima crisi economica, svalutazione della moneta locale (-211 per cento in un anno) a cui si aggiunge la pandemia di Covid-19 con l’impossibilità di curarsi e far fronte alla pandemia. Il religioso francescano ammette che tra le popolazioni della regione per questo Natale 2020 “vi è un misto di speranza, fatalismo, rassegnazione e delusione rispetto a tutta una serie di attese”.Anche il Libano risente di una situazione analoga non per la guerra ma per le conseguenze del conflitto nella vicina Siria con quasi 2 milioni di rifugiati, una crisi economica devastante culminata con la richiesta di bancarotta da parte dello Stato, una instabilità interna dovuta alla fragilità degli equilibri tra le varie componenti politiche e religiose. “Anche in Libano l’attesa del Natale è un’attesa religiosa, ma sul piano umano vi è un sottofondo di amarezza, stanchezza, frustrazione e delusione, perché molti cristiani del Medio Oriente aspettavano chissà quali aiuti da parte dell’Occidente, sia sul piano economico ma anche politico per uscire da situazioni che durano da anni”, osserva padre Patton. “Di fronte a queste situazioni, il Natale perde tutti quegli aspetti legati al consumismo e resta solo la dimensione religiosa, solo l’annuncio cristiano e il desiderio di poter tener viva in qualche modo la speranza”, aggiunge.In una situazione così desolante, un elemento che “riaccendo la speranza” è l’annuncio fatto lo scorso 7 dicembre dalla Santa Sede di un prossimo viaggio di papa Francesco in Iraq che si terrà dal 5 all'8 marzo 2021. Patton ricorda che il viaggio di Papa Francesco in Iraq rappresenta “anzitutto il completamento di un sogno e il desiderio di Papa Giovanni Paolo II” che nel 2000, per il Giubileo dell’Incarnazione, avrebbe desiderato iniziare il suo pellegrinaggio dal Paese mediorientale, la terra natale di Abramo. “Questo viaggio è importante perché avviene in un Paese che ha sofferto per tutta una serie di guerre, l’ultima delle quali è la Seconda guerra Golfo che è iniziata nel 2002 e che non è ancora finita”, ha osservato il Custode di Terra Santa. “Andando in un contesto del genere chiaramente il Papa porta un incoraggiamento ad accelerare quelli che sono i processi di pacificazione”, ha dichiarato padre Patton, il quale ricorda che il Pontefice sta portando avanti “una diplomazia dello Spirito” che sostiene il dialogo tra le persone di religioni diverse e tra i leader religiosi “proprio per costruire processi di pace fondati su una collaborazione tra gli esponenti e fedeli delle varie religioni”.Per il religioso la “pietra miliare” della diplomazia dello spirito è stata il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi da papa Francesco e dal grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. ”Questo documento ha ispirato l’enciclica ‘Fratelli tutti’. L’uno e l’altro si ispirano all’incontro tra San Francesco e il sultano avvenuto nel 1219 e parte dall’idea che uomini di religioni e fede diversa possano incontrarsi nel rispetto e nell’amicizia e cooperare per costruire fraternità e pace in mondo ormai pluralista”, ha sottolineato Patton. “Un modo per disinnescare anche le tendenze a strumentalizzare la violenza in chiave religiosa e per fare interagire credenti di varie religioni non per lo scontro ma per l’incontro”.Il Custode di Terra Santa ha osservato che con la visita ad Abu Dhabi, il Papa ha compiuto un gesto di distensione nei confronti dell’Islam sunnita e andando in Iraq, dove la maggioranza della popolazione è sciita, il gesto diviene una distensione anche verso l’altra grande componente della tradizione islamica. “Questo è utile per tutto il Medio Oriente”, ha sottolineato padre Patton. Il Custode di Terra Santa osserva che nella regione caratterizzata da Paesi a maggioranza musulmana spesso con governi non democratici, quello che i cristiani soffrono è trovarsi “compressi” tra il cercare la protezione di regimi autoritari o dover subire la violenza di regimi radicali. Proprio di fronte a questa sfida, il viaggio del Papa segna una speranza con uno sguardo nel lungo periodo che potrebbe portare ad un cambiamento dei processi in corso nella regione in modo che i cristiani possano sentirsi sicuri anche all’interno delle società mediorientali.In una regione storicamente frammentata e foriera di conflitti, tra tutti quello israelo-palestinese, i processi di normalizzazione delle relazioni con lo Stato ebraico avviati da Emirati, Bahrein, Sudan e Marocco rappresentano una novità epocale. “Sicuramente dalla componente palestinese vengono recepiti come un qualcosa che va ad intaccare la loro aspettativa di poter costruire uno Stato. Riducono quello che è il peso della questione palestinese all’interno del più ampio dossier sul Medio Oriente. Ritengo però che tutti gli accordi di pace siano utili”, ammette il Custode di Terra Santa che cita in merito anche il parere positivo espresso dal segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, l’arcivescovo, Paul Richard Gallagher. “Personalmente ritengo che se progressivamente si riuscirà a fare ancora altri di questi accordi si potrà contribuire a stabilizzare la regione mediorientale e quindi a portare avanti un percorso di pace. Sappiano che nel corso del tempo gli attori protagonisti cambiano e possono cambiare anche i contenuti stessi degli accordi”, osserva Patton, secondo cui un domani le intese potrebbero essere favorevoli ai palestinesi anziché a scapito della loro causa. “Chiaramente occorre osservare l’evoluzione concreta dei fatti”, aggiunge.Il religioso spiega di non essere scandalizzato dagli interessi economici che gravitano intorno ai cosiddetti Accordi di Abramo sottoscritti lo scorso 15 settembre a Washington. “Il fatto che vi siano interessi economici non mi scandalizza. La Comunità europea inizialmente non è nata come un progetto ideale, ma come progetto economico cercando attraverso interessi comuni di disinnescare quella che era stata lungo i secoli una causa di conflitti armati e di guerre. La componente economica presente negli accordi di pace non è negativa, ma necessaria. Gli accordi tra Paesi non sono accordi tra filosofi, ma accordi che cercano di mediare tra istanze diverse nell’interesse di ciascuno dei contraenti. Quello però che ritengo importante è che questi accordi non pregiudichino la legittima aspirazione del popolo palestinese a vedersi riconosciuti i loro diritti storici”, dichiara il Custode di Terra Santa.Per quanto riguarda la situazione in Terra Santa, in particolare la Cisgiordania centro delle celebrazioni natalizie a Betlemme, Patton osserva che la regione si trova nella medesima situazione riscontrata la scorsa Pasqua: “All’epoca non vi erano pellegrini per celebrare la Settimana santa e ora non ci sono pellegrini per celebrare con noi il Natale a Betlemme. Però vi è la comunità locale che ci tiene molto al Natale. La comunità di Betlemme è pronta per celebrare la festa del Natale. Il problema è che non essendoci pellegrini a risentirne è l’economia per i cristiani e non solo”. Infatti, come ricorda Patton, nella città di Betlemme, la popolazione, soprattutto quella di religione cristiana, vive dell’indotto legato ai pellegrinaggi lavorando nei vari hotel, nelle fabbriche artigianali e come guide turistiche. “Ora venendo meno questo indotto moltissime famiglie si trovano in difficoltà a livello economico”, racconta Patton.A questa situazione si aggiunge l’aspetto sanitario derivante dalla pandemia di Covid-19. Infatti nei Territori palestinesi, non essendoci welfare e assistenza medica, la popolazione si trova in difficoltà gravi per pagare medicinali, generi di prima necessità e per mandare i figli a scuola. “La situazione è grave e pesante e lo è anche per noi con i nostri santuari che sono vuoti dalla fine di febbraio e noi stessi abbiamo cifre sulla colonna delle uscite e non su quella delle entrate”, osserva il religioso. Nell'area la Chiesa e la Custodia tentano di offrire in queste circostanze difficili un sostegno materiale e spirituale alle popolazioni. “Nella zona di Betlemme lo sforzo, soprattutto attraverso la parrocchia, è quello di aiutare la popolazione ad acquistare medicinali ed affrontare le spese mediche, oltre alla fornitura di generi di prima necessità compresi prodotti alimentari e per poter fare in modo che le famiglie continuino a mandare figli a scuola”, racconta padre Patton.In altre zone sotto la tutela della Custodia di Terra Santa gli aiuti servono per affrontare forme di povertà legate alla perdita di lavoro. In questo contesto un grande impegno è quello portato avanti nell’Isola di Rodi dove sono almeno 400 i poveri che settimanalmente ricevono il pacco alimentare. Al lavoro per la popolazione locale si aggiunge quello a favore dei migranti che transitano per l’Isola che spesso, “sono in condizioni penose”. Come osserva Patton, la prima missione della Custodia di Terra Santa è “legata alla cura alla tutela dei luoghi santi quindi al vivere e al pregare nei luoghi santi e alla cura pastorale delle comunità di rito latino che ci sono affidate, sia locali che di lavoratori migranti stranieri nei vari Paesi in cui ci troviamo ad operare”. Padre Patton conclude sottolineando che “la situazione attuale non deve spegnere Natale, il cui messaggio è accogliere nel bambino Gesù il nostro Salvatore”. (Res)