A Roma sotto l'albero c'è la campagna elettorale, gli auspici dei candidati per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le feste di natale, per quanto quest'anno possano essere diverse dal solito, sono pur sempre un momento per tirare le somme e progettare il futuro. A Roma la pausa natalizia arriva con la campagna elettorale appena decollata, tra alleanze ancora non definite del tutto e nomi, forse, ancora non pronunciati. Intanto in campo, per la corsa a sindaco della Capitale - con le elezioni che potrebbero slittare da giugno a ottobre del 2021 - ci sono l'attuale prima cittadina, Virginia Raggi, per il Movimento 5 stelle; Carlo Calenda, per Azione e potenziale rappresentante di una coalizione di centrosinistra; Vittorio Sgarbi di Rinascimento e Andrea Bernaudo di Liberisti italiani, entrambi possibili nomi per la coalizione di centrodestra, che sembra ormai aver salutato l'ipotesi di Guido Bertolaso; Monica Lozzi, attuale presidente del Municipio Roma VII che ha lasciato il M5s. Il 2020, segnato dall'emergenza Covid, al prossimo sindaco lascerà in eredità una città con un numero di poveri più che raddoppiato, imprese in forte difficoltà, se non serrate, in particolare nel comparto della ristorazione e del turismo, attività culturali e museali da rilanciare.Se il giorno di natale i candidati a sindaco della Capitale lo trascorreranno per lo più in famiglia, e sicuramente in casa nel rispetto delle restrizioni anti contagio, non saranno le stesse le speranze che metteranno sotto l'albero guardando al 2021. Virginia Raggi, passerà la giornata di oggi in famiglia, con il marito e il figlio, a parte un'uscita istituzionale per presenziare a una funzione religiosa. Nei giorni immediatamente precedenti al natale la sindaca ha fatto il giro delle principali aziende partecipate del Campidoglio, portando gli auguri e il grazie della città agli autisti Atac e Ama, ai dipendenti Acea e a quelli capitolini. Ultimo atto prima del natale è stato il via libera in giunta al bilancio previsionale 2021-2023, occasione per guardare al futuro. Più che al 2021 in sé, Raggi però guarda a "un complessivo piano di sviluppo della Capitale d’Italia per i prossimi dieci anni. Da qui al 2030 - ha dichiarato in occasione dell'approvazione - abbiamo una serie di appuntamenti e occasioni da cogliere: penso al Recovery fund, al tema dei poteri speciali, al Giubileo e alla possibile candidatura per Expo. Tutte tappe di un progetto cambiare il volto della città, attrarre imprese e investimenti, e riconoscere finalmente a Roma il ruolo che merita".Sarà un 25 dicembre in casa a Roma anche per Carlo Calenda, insieme alla moglie e ai tre figli. Il candidato di Azione i giorni immediatamente precedenti al natale li ha dedicati a un giro tra le periferie, da Torre Spaccata a Torre Maura, da Torre Angela a Tor Bella Monaca. E per il 2021 sogna che "Roma, dov'è nata la cultura occidentale, possa tornare nel novero delle grandi Capitali europee".Trascorrerà la giornata con la compagna e le figlie, anche Andrea Bernaudo. La famiglia si riunirà in casa a Roma, e il candidato farà un'unica uscita, come consentito dal dpcm, per visitare nel pomeriggio i genitori anziani. Nei giorni precedenti al natale Bernaudo ha avviato la raccolta firme per sostenere la sua lista e guardando al futuro spera, nel breve periodo, di "trovare sotto l'albero di natale, finalmente, una rassegna stampa che, oltre alla candidatura di Raggi e Calenda, prenda atto che in città ci sono anche i Liberisti italiani, sostenuti da un'ampia schiera di cittadini, professionisti, imprenditori e operai", e nel lungo periodo auspica che "per natale prossimo sia sbloccata la situazione di oltre 300 mila famiglie che nella Capitale attendono di capire a quanto ammontano le affrancazioni per riscattare le abitazioni".Giornata in famiglia anche per Vittorio Sgarbi, che già normalmente trascorre le festività natalizie in modo molto riservato. Dal 27 dicembre, però, il candidato a sindaco tornerà a girare, Roma e l'Italia, per partecipare a una serie di confronti, tra cui diversi appuntamenti di respiro nazionale, sul rilancio delle imprese e delle attività turistiche e culturali. Guardando al prossimo natale il candidato a sindaco spera "che Roma possa avere un nuovo Rinascimento, a partire dalla cultura e dalla conoscenza, facendo da traino a tutto il Paese. La speranza è che l'Italia e Roma si riapproprino dello splendore artistico che meritano".La giornata di oggi, infine, è in casa anche per Monica Lozzi, insieme al marito e in compagnia dei suoi due cani e cinque gatti. Nei giorni precedenti al natale Lozzi, insieme alla giunta, ha visitato il Settimo Solidale, il mercato di sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio realizzato dall'amministrazione municipale, per distribuire pacchi alimentari a chi ne aveva bisogno. E guardando al futuro, Lozzi spiega: "La nostra intenzione è quella di rendere meno triste questo periodo di festa per quelle famiglie già provate da un periodo economico pesante. In fondo il natale è questo: vicinanza, comunanza, condivisione". (Rer)