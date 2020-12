Nagorno-Karabakh: lo status quo nella regione è cambiato a favore di Azerbaigian e Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente altrettanto importante per Ankara è la “bandierina” che metterà nel distretto di Agdam dove sorgerà il centro di monitoraggio russo-turco per garantire l’osservazione del cessate il fuoco. "Il memorandum che abbiamo firmato con la Russia stabilisce chiaramente che i posti di osservazione saranno situati in luoghi indicati dall'Azerbaigian", ha osservato il ministro turco. Ankara, tuttavia, non si limiterà al centro di monitoraggio: saranno infatti delle aziende turche, probabilmente in collaborazione con controparti azerbaigiane, a costruire l’autostrada che collegherà Baku a Shusha, la seconda città della regione contesa e, oggettivamente, il più importante successo militare ottenuto dalle forze armate dell’Azerbaigian nei recenti scontri armati. Era d'altronde inevitabile che Ankara avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella ricostruzione, vista l’assistenza fornita all’Azerbaigian durante il conflitto. Una delle strategie vincenti del presidente Erdogan negli ultimi anni è stata proprio quella di aumentare il coinvolgimento turco nelle controversie del Caucaso, con evidenti benefici anche a livello economico: basti pensare all’oleodotto Btc o al gasdotto Bte, primo tratto del Corridoio meridionale del gas, il maxi progetto azerbaigiano che terminerà in Italia con l’apertura del Tap. Inoltre, dalla Turchia partirà il nuovo gasdotto che fornirà gas naturale all’exclave azerbaigiana del Nakhchivan. (Res)