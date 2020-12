Brexit: Michel, ora analisi accordo di Consiglio e Parlamento prima del via libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale, sta al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo analizzare il testo dell'accordo raggiunto tra Ue e Regno Unito prima di dare il loro via libera. Così su twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "L'annuncio di un accordo a livello di negoziatori sul futuro rapporto tra Ue e Regno Unito è un importante passo avanti. Ora è il momento per il Consiglio e il Parlamento europeo di analizzarlo prima di dare il via libera. L'unità dell'Ue a 27 è stata e rimarrà fondamentale", ha aggiunto. (Beb)