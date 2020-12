Brexit: Johnson su accordo con Ue, "riprendiamo controllo del nostro destino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Regno Unito sono riuscite a concludere un accordo che molti consideravano impossibile. Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, nella conferenza stampa per annunciare l'accordo commerciale raggiunto con l'Unione europea per il periodo post-Brexit. Come spiegato dal primo ministro, "abbiamo completato il più grande accordo commerciale, che proteggerà i posti di lavoro in questo Paese” e il traffico di merci senza tariffe. “Potremo continuare a fare affari con i nostri amici europei”, ha aggiunto Johnson. “Abbiamo ripreso il controllo delle leggi e del nostro destino”, come avevano chiesto i cittadini, ha detto Johnson. “Le leggi saranno fatte da parlamentari britannici, interpretate da giudici britannici, potremmo usare i nostri standard”, ha proseguito il premier. Johnson ha poi ringraziato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il negoziatore capo dell'Unione, Michel Barnier, e auspicato un proseguimento dei buoni rapporti con l'Ue. Il premier ha inoltre accennato alla possibilità che l'accordo venga votato dai parlamentari britannici già il prossimo 30 dicembre.(Rel)