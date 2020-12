Brexit: Sassoli, Parlamento Ue esaminerà nel dettaglio accordo non prima di fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo esaminerà nel dettaglio, ma non prima della fine dell'anno, l'accordo tra Unione europea e Regno Unito raggiunto oggi. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Accolgo con favore il fatto che oggi sia stato raggiunto un accordo sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito che il Parlamento ora esaminerà in dettaglio. Il Parlamento ringrazia e si congratula con i negoziatori dell'Ue e del Regno Unito per i loro intensi sforzi volti a raggiungere, anche se all'ultimo minuto, questo storico accordo", ha dichiarato. "Sebbene rimpianga ancora profondamente la decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea, ho sempre creduto che una soluzione negoziata fosse nel migliore interesse di entrambe le parti. Questo accordo può ora costituire la base per costruire una nuova partnership", ha aggiunto. (segue) (Beb)