Brexit: Barnier, orologio si è fermato, 4 anni e mezzo di impegno e unità Ue

- L'orologio dei negoziati tra le due sponde della Manica si è fermato e non scandisce più il tempo. Lo ha detto in conferenza stampa il caponegoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier. "L'orologio non ticchetta più. Dopo 4,5 anni di impegno collettivo e unità dell'Ue per preservare la pace nell'isola d'Irlanda, proteggere i cittadini e il mercato unico, costruire una nuova partnership con il Regno Unito", ha detto. Barnier ha ringraziato la sua squadra e la controparte britannica per il lavoro. (Beb)