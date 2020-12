Brexit: Sassoli, Parlamento Ue esaminerà nel dettaglio accordo non prima di fine 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo ringraziare il vicepresidente Maros Sefcovic per il suo lavoro per garantire che l'accordo di recesso sia pienamente e fedelmente rispettato. Per il Parlamento, la protezione dei diritti dei cittadini ed evitare il ritorno a un confine duro sull'isola d'Irlanda sono sempre state la priorità", ha proseguito. "Indipendentemente dalla Brexit, l'Ue e il Regno Unito continuano a condividere valori e interessi comuni. Siamo entrambi sindacati basati sulla democrazia e sul rispetto dello Stato di diritto e affrontiamo molte sfide comuni, dal cambiamento climatico al terrorismo. Questo accordo è un punto di partenza su cui costruire la nostra nuova partnership", ha concluso Sassoli. (Beb)