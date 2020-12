© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 25 dicembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1059m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: irrompono correnti fredde da Nord, associate ad un incremento dell'instabilità sulla Liguria dove sono attese deboli precipitazioni. Altrove asciutto e con Sole alternato a nubi irregolari, con schiarite più ampie dalla serata. Temperature in calo specie in medio-alta quota; ventilazione in rinforzo da nord, oltre che in quota, anche su Piemonte orientale e Liguria. Mar ligure mosso. (Rpi)