Brexit: Sassoli, Parlamento Ue esaminerà nel dettaglio accordo non prima di fine 2020 (2)

- "Tra pochi giorni, il diritto dell'Ue non sarà più applicabile nel Regno Unito. Il governo del Regno Unito ha detto chiaramente di voler lasciare il mercato unico, l'unione doganale e porre fine alla libera circolazione. Le decisioni hanno conseguenze: viaggi e scambi commerciali tra l'Ue e Il Regno Unito non saranno così privi di attriti come prima ed è stata la scelta del governo britannico anche non consentire una transizione più agevole con un'estensione del termine per raggiungere un accordo", ha ricordato. "Il Parlamento accoglie con favore l'intenso dialogo e gli scambi e l'unità senza precedenti tra le istituzioni dell'Ue durante tutto il processo. Tuttavia, il Parlamento si rammarica che la durata dei negoziati e la natura dell'ultimo minuto dell'accordo non consentano un adeguato controllo parlamentare prima della fine dell'anno", ha sottolineato. (segue) (Beb)