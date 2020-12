Brexit: Sassoli, Parlamento Ue esaminerà nel dettaglio accordo non prima di fine 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento è ora pronto a reagire in modo responsabile al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e le imprese e prevenire il caos e le conseguenze negative di uno scenario senza accordo. Il Parlamento continuerà il suo lavoro nelle commissioni responsabili e nella plenaria prima di decidere se dare il consenso nel nuovo anno", ha evidenziato. "Il Parlamento è stato chiaro fin dall'inizio sulle nostre linee rosse e abbiamo lavorato a stretto contatto durante i negoziati con il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, che ha avuto il nostro pieno sostegno. Il Parlamento ha costantemente sollecitato un accordo equo e globale e siamo fiduciosi che le nostre priorità si riflettano in questo accordo finale. Se il Parlamento europeo decide di approvare l'accordo, ne monitorerà attentamente l'attuazione", ha continuato. (segue) (Beb)